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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

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В Омске ночью дотла сгорел большой частный дом на Северных

2 августа 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
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Причины произошедшего выясняются. Пока что неизвестно, пострадали ли люди.

Омские паблики заполонили фотографии жуткого пожара на 23-й Северной в Центральном округе, который произошел в ночь на пятницу, 2 августа.

Как сообщили Городу55 в МЧС по Омской области, сообщение о пожаре в двухэтажном доме им поступило около часа ночи. На место происшествия выезжало семь пожарных машин.

«На момент прибытия 1-го подразделения дом горел по всей площади, пламя могло перейти на соседний дом. По сообщению соседей, в доме могли быть люди», — уточнили в МЧС.
Пожар на 23-й СевернойПожар на 23-й Северной
Пожар на 23-й Северной
Фото: Скриншот паблика «ЧП Омск»

Пожар потушили уже около 3 часов ночи, всего пострадало 128 квадратных метров дома. Информация о пострадавших уточняется.

Омские спасатели потушили пожар на складе в Центральном округе
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#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Новости#Огонь
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