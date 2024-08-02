В Омске ночью дотла сгорел большой частный дом на Северных

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Омские паблики заполонили фотографии жуткого пожара на 23-й Северной в Центральном округе, который произошел в ночь на пятницу, 2 августа.
Как сообщили Городу55 в МЧС по Омской области, сообщение о пожаре в двухэтажном доме им поступило около часа ночи. На место происшествия выезжало семь пожарных машин.
«На момент прибытия 1-го подразделения дом горел по всей площади, пламя могло перейти на соседний дом. По сообщению соседей, в доме могли быть люди», — уточнили в МЧС.
Пожар потушили уже около 3 часов ночи, всего пострадало 128 квадратных метров дома. Информация о пострадавших уточняется.