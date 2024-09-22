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Контрабанда

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В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей
22 сентября, 13:01
Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ
В течение 2023 года женщина покупала за границей препараты для снижения веса и продавала их в России.
8 августа, 07:29
По кошелькам омичей существенно ударят новые пошлины на заграничные товары
31 июля, 13:41
2023
Появилось видео с задержанием партии беспилотников на границе Омской области
19 сентября 2023, 11:12
Омич предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов
Таможенники поймали омича на дозагрузке незадекларированных пиломатериалов.
4 апреля 2023, 12:31
6 тысяч пачек сигарет. В Омской области задержали контрабандистов табака
Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.
27 февраля 2023, 04:43
Деликатес с кишечной палочкой. В Омске нашли опасную красную икру
Икра, не соответствующая требованиям безопасности, должна быть уничтожена собственником.
9 февраля 2023, 08:10

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