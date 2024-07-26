Омичей предупредили об увеличении ключевой ставки до 18%

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сегодня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 200 б. п., до 18,00% годовых. Причиной повышения стала инфляция, которая растет значительно быстрее апрельского прогноза.
«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщили в Центробанке.
Банк России пересмотрел прогноз инфляции и пришел к следующим выводам: в 2025 году инфляция снизится до 4,0–4,5%, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября.