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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Иллюстрация

Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой

31 июля 2024, 07:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области разъяренный мужчина проломил соседу голову табуреткой

За свое агрессивное поведение мужчине придется отвечать перед судом. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.

В селе Кукарка Седельниковского района Омской области произошла драка, после которой один из мужчин попал в больницу. Полиция задержала 30-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда своему знакомому.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что все случилось во время вечерних посиделок. К хозяину дома пришел его 42-летний друг. Во время разговора между ними возникли споры, которые быстро переросли в ссору. В итоге, хозяин схватил табурет и бросил его в своего гостя.

Это привело к серьезным травмам: пострадавший был госпитализирован с открытым переломом черепа и ушибом мозга. Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело, и виновный ответит за свои действия.

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#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Омская область#Пострадавшие#Уголовное дело#Больница#Новости#Седельниковский район
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