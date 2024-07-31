Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В селе Кукарка Седельниковского района Омской области произошла драка, после которой один из мужчин попал в больницу. Полиция задержала 30-летнего мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда своему знакомому.
В пресс-службе омской полиции рассказали, что все случилось во время вечерних посиделок. К хозяину дома пришел его 42-летний друг. Во время разговора между ними возникли споры, которые быстро переросли в ссору. В итоге, хозяин схватил табурет и бросил его в своего гостя.
Это привело к серьезным травмам: пострадавший был госпитализирован с открытым переломом черепа и ушибом мозга. Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело, и виновный ответит за свои действия.