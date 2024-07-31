Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой

В пресс-службе омской полиции рассказали, что все случилось во время вечерних посиделок. К хозяину дома пришел его 42-летний друг. Во время разговора между ними возникли споры, которые быстро переросли в ссору. В итоге, хозяин схватил табурет и бросил его в своего гостя.