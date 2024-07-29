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Пьяная омичка сбила 12-летнего школьника на проезжей части

Пьяное «дежавю». Омичка сбила 12-летнего мальчика, который шел по проезжей части

29 июля 2024, 07:34
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Пьяная омичка сбила 12-летнего школьника на проезжей части

32-летнюю молодую женщину уже уличали в подобном в мае 2024 года. Тем не менее, осторожнее она не стала и в очередной раз допустила опасную ситуацию на дороге.

Вчера, 28 июля, в омскую полицию сообщили о ДТП на улице Восточная в поселке Саргатка. В Госавтоинспекции рассказали, что 32-летняя женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения и допустила наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок в этот момент двигался по правому краю проезжей части попутно транспортному средству.

В итоге пострадавшего отправили в больницу.

Стоит заметить, что омичку уже уличали в подобном поведении в мае этого же года. По всей видимости, садиться за руль «подшофе» для нее вошло в привычку.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.2 УК РФ, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Новости#Саргатский район#Пьяный водитель#Пострадал ребенок#Госавтоинспекция
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