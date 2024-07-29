Пьяное «дежавю». Омичка сбила 12-летнего мальчика, который шел по проезжей части

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Вчера, 28 июля, в омскую полицию сообщили о ДТП на улице Восточная в поселке Саргатка. В Госавтоинспекции рассказали, что 32-летняя женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения и допустила наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок в этот момент двигался по правому краю проезжей части попутно транспортному средству.
В итоге пострадавшего отправили в больницу.
Стоит заметить, что омичку уже уличали в подобном поведении в мае этого же года. По всей видимости, садиться за руль «подшофе» для нее вошло в привычку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.2 УК РФ, выясняются все обстоятельства произошедшего.