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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

иллюстрация

ГАИ ограничило движение по трассе «Тюмень-Омск» из-за аварии с участием большегрузов

28 июля 2024, 13:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Трассу «Тюмень-Омск» частично перекрыли из-за ДТП с участием грузовиков

Столкновение двух «тяжеловесов» произошло на 331 километре автодороги Р-402: сейчас там запустили реверсивное движение.

По информации ГАИ Тюменской области, столкновение произошло в Абатском районе соседней области: один из водителей не смог удержать управление многотонным грузовиком, из-за чего его прицеп занесло на полосу встречного движения.

Как отмечается, пострадавших в происшествии нет, однако движение по участку трассы, где произошла авария, пришлось ограничить: запущено реверсивное движение по свободной полосе.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, случившемся на улице Карла Либкнехта: под колесами автомобиля оказался 17-летний юноша — ему понадобилась помощь врачей.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Новости#Тюмень#ГАИ#Тюмень-Омск#Большегрузы
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