ГАИ ограничило движение по трассе «Тюмень-Омск» из-за аварии с участием большегрузов

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По информации ГАИ Тюменской области, столкновение произошло в Абатском районе соседней области: один из водителей не смог удержать управление многотонным грузовиком, из-за чего его прицеп занесло на полосу встречного движения.
Как отмечается, пострадавших в происшествии нет, однако движение по участку трассы, где произошла авария, пришлось ограничить: запущено реверсивное движение по свободной полосе.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП, случившемся на улице Карла Либкнехта: под колесами автомобиля оказался 17-летний юноша — ему понадобилась помощь врачей.