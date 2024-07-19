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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

иллюстрация

Попали в реанимацию. В Омске возбудили дело из-за скандала в наркологической клинике

19 июля 2024, 07:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске возбудили уголовное дело из-за скандала в наркологической клинике

В медучреждении работали неквалифицированные сотрудники, а также не хватало оборудования.

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Клиника свободы». Их уличили в преступлении по 1 ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-центре ведомства.

Как считает следствие, в частной клинике помогали пациентам с серьезными случаями наркологического расстройства. Работа проводилась без должной диагностики, услуги оказывали специалисты со средним медицинским образованием. Есть основания полагать, что из-за этого наблюдавшимся в клинике угрожала опасность. Более того, четыре человека попали в реанимацию. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Региональная прокуратура ранее сообщала, что «Клиника свободы» вообще не должна была получать лицензию. Для ее получения руководство предоставило копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. Но по факту эти сотрудники не подписывали никаких трудовых соглашений с клиникой.

Вскрылось, что те самые работники «на бумажке» были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске. Также выяснилось, что в клинике не хватает необходимых специалистов и оборудования.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Здоровье#Омск#Омская область#Следственный комитет#Россия#Уголовное дело#Медицина#Новости#Наркологическая клиника
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