Попали в реанимацию. В Омске возбудили дело из-за скандала в наркологической клинике

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Клиника свободы». Их уличили в преступлении по 1 ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-центре ведомства.
Как считает следствие, в частной клинике помогали пациентам с серьезными случаями наркологического расстройства. Работа проводилась без должной диагностики, услуги оказывали специалисты со средним медицинским образованием. Есть основания полагать, что из-за этого наблюдавшимся в клинике угрожала опасность. Более того, четыре человека попали в реанимацию. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Региональная прокуратура ранее сообщала, что «Клиника свободы» вообще не должна была получать лицензию. Для ее получения руководство предоставило копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. Но по факту эти сотрудники не подписывали никаких трудовых соглашений с клиникой.
Вскрылось, что те самые работники «на бумажке» были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске. Также выяснилось, что в клинике не хватает необходимых специалистов и оборудования.