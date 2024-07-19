Попали в реанимацию. В Омске возбудили дело из-за скандала в наркологической клинике

Как считает следствие, в частной клинике помогали пациентам с серьезными случаями наркологического расстройства. Работа проводилась без должной диагностики, услуги оказывали специалисты со средним медицинским образованием. Есть основания полагать, что из-за этого наблюдавшимся в клинике угрожала опасность. Более того, четыре человека попали в реанимацию. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.