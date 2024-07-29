Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд

Вахрамеева назначили судьей Басманного суда в ноябре 2023 года. Ранее он трудился на должности мирового судьи в Таганском районе. Тимур Вахрамеев известен тем, что оштрафовал компанию Google на 28 млрд рублей за повторные отказы удалять контент об Украине, а Facebook* — более чем 2 млрд рублей за отказ удалять информацию о наркотиках.