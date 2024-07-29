Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В четверг, 1 августа, в Бассманном суде состоится заседание о продлении срока ареста бывшему министру труда Омской области Владимиру Куприянову. Его обвиняют в получении взятки. Дело рассмотрит судья Тимур Вахрамеев.
Вахрамеева назначили судьей Басманного суда в ноябре 2023 года. Ранее он трудился на должности мирового судьи в Таганском районе. Тимур Вахрамеев известен тем, что оштрафовал компанию Google на 28 млрд рублей за повторные отказы удалять контент об Украине, а Facebook* — более чем 2 млрд рублей за отказ удалять информацию о наркотиках.
Также Вахрамеев оштрафовал на 14 млн рублей Wikipedia за недостоверную информацию об Украине.
На должности судьи Басманного суда в мае нынешнего года Тимур Вахрамеев продлил арест Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву — адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе.
* Деятельность организации запрещена в России.