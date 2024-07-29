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Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд

29 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI
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Также Тимур Вахрамеев выписывал штрафы для Facebook* и Wikipedia.

В четверг, 1 августа, в Бассманном суде состоится заседание о продлении срока ареста бывшему министру труда Омской области Владимиру Куприянову. Его обвиняют в получении взятки. Дело рассмотрит судья Тимур Вахрамеев.

Вахрамеева назначили судьей Басманного суда в ноябре 2023 года. Ранее он трудился на должности мирового судьи в Таганском районе. Тимур Вахрамеев известен тем, что оштрафовал компанию Google на 28 млрд рублей за повторные отказы удалять контент об Украине, а Facebook* — более чем 2 млрд рублей за отказ удалять информацию о наркотиках.

Также Вахрамеев оштрафовал на 14 млн рублей Wikipedia за недостоверную информацию об Украине.

На должности судьи Басманного суда в мае нынешнего года Тимур Вахрамеев продлил арест Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву — адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе.

* Деятельность организации запрещена в России.

Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста омскому экс-министру Куприянову
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Наркотики#Украина#Взятка#Арест#Владимир Куприянов#Алексей Навальный
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