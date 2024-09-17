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Газоны

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Сентябрь
В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы
17 сентября, 10:50
Июль
«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя
Жители домов, соседствующих с Зеленым островом, возмущены «желающими легкой стоянки», заставившими своими автомобилями местные газоны.
28 июля, 05:30
Апрель
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
Ноябрь 2023
В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой
14 ноября 2023, 10:20

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