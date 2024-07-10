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Омские депутаты одобрили новое определение газона, нужное для судебной практики

Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона

10 июля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили новое определение газона, нужное для судебной практики

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании городского Совета.

На очередном заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 10 июля, речь шла в том числе об изменении правил благоустройства. В частности, городская администрация предложила изменить определение газона для того, чтобы «избежать правовой неопределенности при решении вопроса о нарушении запрета осуществлять проезд, остановку, стоянку транспортных средств».

На данный момент газон, согласно местным нормативным документам, — это ограниченный бордюром участок земли с зелеными насаждениями. Город55 уже писал о том, что из-за такой формулировки городские власти не могут бороться с парковкой на газонах зимой и ранней весной. В итоге нарушители могут привести газон в такое состояние, что трава на нем уже не вырастет.

Сейчас чиновники предлагают дополнить определение, чтобы газоном считался и такой участок земли, на котором травы нет, но она может быть восстановлена. Эта формулировка вызвала интерес депутата Натальи Чебыкиной, задавшейся вопросом: «Кто и как будет оценивать возможность восстановления?».

— Мы взяли формулировку у соседних городов, — объяснил глава департамента контроля Марк Рогозин. — Нам она нужна для поддержания единой судебной практики, для того, чтобы администрация могла защищать свои интересы в суде. А о том, может или не может быть восстановлена функция газона, будем судить по опыту…

По-видимому, депутатов это объяснение удовлетворило. Они одобрили инициативу администрации. Окончательное решение может быть принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Наталья Чебыкина#Газон#Парковки#Марк Рогозин
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