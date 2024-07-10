Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На очередном заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 10 июля, речь шла в том числе об изменении правил благоустройства. В частности, городская администрация предложила изменить определение газона для того, чтобы «избежать правовой неопределенности при решении вопроса о нарушении запрета осуществлять проезд, остановку, стоянку транспортных средств».
На данный момент газон, согласно местным нормативным документам, — это ограниченный бордюром участок земли с зелеными насаждениями. Город55 уже писал о том, что из-за такой формулировки городские власти не могут бороться с парковкой на газонах зимой и ранней весной. В итоге нарушители могут привести газон в такое состояние, что трава на нем уже не вырастет.
Сейчас чиновники предлагают дополнить определение, чтобы газоном считался и такой участок земли, на котором травы нет, но она может быть восстановлена. Эта формулировка вызвала интерес депутата Натальи Чебыкиной, задавшейся вопросом: «Кто и как будет оценивать возможность восстановления?».
— Мы взяли формулировку у соседних городов, — объяснил глава департамента контроля Марк Рогозин. — Нам она нужна для поддержания единой судебной практики, для того, чтобы администрация могла защищать свои интересы в суде. А о том, может или не может быть восстановлена функция газона, будем судить по опыту…
По-видимому, депутатов это объяснение удовлетворило. Они одобрили инициативу администрации. Окончательное решение может быть принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.