Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона

На данный момент газон, согласно местным нормативным документам, — это ограниченный бордюром участок земли с зелеными насаждениями. Город55 уже писал о том, что из-за такой формулировки городские власти не могут бороться с парковкой на газонах зимой и ранней весной. В итоге нарушители могут привести газон в такое состояние, что трава на нем уже не вырастет.