По новой методике. Омские врачи поставили на ноги мужчину с тяжелым переломом таза

Травматологи БСМП№1 провели операцию по новой методике и смогли поставить на ноги мужчину с тяжелым переломом таза. Для скрепления костей врачи использовали всего один специальный имплантат, в то время как раньше пациентам с такой травмой ставили аппарат внешней фиксации и он был обездвижен два месяца.