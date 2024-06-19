По новой методике. Омские врачи поставили на ноги мужчину с тяжелым переломом таза

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Травматологи БСМП№1 провели операцию по новой методике и смогли поставить на ноги мужчину с тяжелым переломом таза. Для скрепления костей врачи использовали всего один специальный имплантат, в то время как раньше пациентам с такой травмой ставили аппарат внешней фиксации и он был обездвижен два месяца.
«Это передовая методика. В этом году больнице удалось приобрести для нашего отделения такие современные медицинские изделия. Операция заняла чуть более 30 минут, имплант мы установили через два небольших разреза. После такой операции пациент сможет самостоятельно ходить уже через неделю и уйдет из больницы на своих ногах, — рассказал завотделением травматологии БСМП№1 Олег Козарь.
Отмечается, что операцию по такой методике в отделении травматологии БСМП№1 провели впервые, сейчас пациент чувствует себя хорошо, может ходить самостоятельно и уже выписался домой.