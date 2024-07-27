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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В центре Омска иномарка сбила подростка на самокате

Потребовалась помощь врачей. В Омске подросток на самокате попал под колеса машины

27 июля 2024, 05:25
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В центре Омска иномарка сбила подростка на самокате

ДТП произошло на улице Карла Либкнехта.

В пятницу, 26 июля, в центре Омска иномарка сбила подростка на самокате. ДТП произошло около 8 часов вечера, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем Infiniti ехал по улице Карла Либкнехта и в районе дома № 33 сбил 17-летнего подростка. Молодому человеку потребовалась помощь врачей. На место прибыла скорая помощь.

«Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки», — сообщили в ГАИ.

Всего за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 7 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.

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