Горел красный сигнал. В центре Омска иномарка сбила пешехода и отлетела на ограждение

В результате ДТП 55-летний мужчина погиб на месте. Женщина, которая была пассажиром автомобиля (ее личность в настоящее время устанавливается), обратилась за медицинской помощью. Окончательные обстоятельства и причины происшествия станут известны после проведения проверки.