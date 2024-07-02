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Posted Сегодня, 02:54

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место ДТП

Горел красный сигнал. В центре Омска иномарка сбила пешехода и отлетела на ограждение

2 июля 2024, 02:54
Фото: Управление МВД России по Омской области
место ДТП

Молодой омич в центре города насмерть сбил пешехода, проехав на красный

Вчера около 6 вечера в центре города водитель Nissan сбил мужчину на пешеходном переходе, когда поехал на красный свет. Пешеход скончался на месте. Идет проверка.

Накануне около 6 часов вечера в центральной части города молодой водитель сбил пешехода. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, 23-летний водитель Nissan, двигаясь по улице Челюскинцев, недалеко от дома № 85, выехал на пешеходный переход на красный свет и сбил пешехода. От удара автомобиль отбросило на ограждение.

В результате ДТП 55-летний мужчина погиб на месте. Женщина, которая была пассажиром автомобиля (ее личность в настоящее время устанавливается), обратилась за медицинской помощью. Окончательные обстоятельства и причины происшествия станут известны после проведения проверки.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Управление МВД России по Омской области

Напомним, что ранее на дороге, которая соединяет СНТ «Автомобилист» и «Прогресс-5», произошла авария. Иномарка выехала за пределы дороги и перевернулась. В результате ДТП погибли водитель и его пассажир.

Двое погибли на месте. Под Омском иномарка вылетела с дороги и перевернулась
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