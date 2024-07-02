Горел красный сигнал. В центре Омска иномарка сбила пешехода и отлетела на ограждение

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Published Сегодня, 02:54
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Накануне около 6 часов вечера в центральной части города молодой водитель сбил пешехода. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Как выяснилось, 23-летний водитель Nissan, двигаясь по улице Челюскинцев, недалеко от дома № 85, выехал на пешеходный переход на красный свет и сбил пешехода. От удара автомобиль отбросило на ограждение.
В результате ДТП 55-летний мужчина погиб на месте. Женщина, которая была пассажиром автомобиля (ее личность в настоящее время устанавливается), обратилась за медицинской помощью. Окончательные обстоятельства и причины происшествия станут известны после проведения проверки.
Напомним, что ранее на дороге, которая соединяет СНТ «Автомобилист» и «Прогресс-5», произошла авария. Иномарка выехала за пределы дороги и перевернулась. В результате ДТП погибли водитель и его пассажир.