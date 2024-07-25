Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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В субботу, 27 июля, в Омске будут отмечать Сабантуй. Из-за этого будут перекрыты два дорожных участка. В департаменте общественной безопасности сообщили, что речь идет о следующих улицах:
Ограничения будут действовать с 10 до 18 часов. При этом с 8 до 18 часов здесь также нельзя будет припарковать транспорт. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании своих поездок.
Напомним, что 27 июля омичи смогут поучаствовать в массовом чаепитии с чак-чаком, а также попробовать шурпу.