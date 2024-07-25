gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Иллюстрация

Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы

25 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

27 июля из-за празднования в Омске Сабантуя перекроют две улицы

По информации городской администрации, движение будет прекращено с 10 до 18 часов.

В субботу, 27 июля, в Омске будут отмечать Сабантуй. Из-за этого будут перекрыты два дорожных участка. В департаменте общественной безопасности сообщили, что речь идет о следующих улицах:

  • 1-я Затонская (на участке от Красного Пути до парка «Зеленый остров»);
  • 2-я Затонская (от Красного Пути до Крутого Яра).
Перекрытие дорог 27 июляПерекрытие дорог 27 июля
Перекрытие дорог 27 июля
Фото: Департамент общественной безопасности администрации Омска

Ограничения будут действовать с 10 до 18 часов. При этом с 8 до 18 часов здесь также нельзя будет припарковать транспорт. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании своих поездок.

Напомним, что 27 июля омичи смогут поучаствовать в массовом чаепитии с чак-чаком, а также попробовать шурпу.

Массовое чаепитие. Омичей пригласили установить рекорд России по поеданию чак-чака
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Праздники#Парковка#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Иртышский Сабантуй
Подпишитесь
Поиски пропавшей в Омске школьницы ведутся уже 4-е сутки: что известно к этому часу
Сегодня, 03:54
Срочно. В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Сегодня, 02:28
В Омске отменили салют на День города
Сегодня, 05:57
Погибшую в Турции девушку-мотоблогера похоронят в Омской области
Сегодня, 08:29
Часть парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске собираются отдать под общепит
Сегодня, 08:46
Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды
Сегодня, 05:12