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Иртышский Сабантуй

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26 июля
В Омске для участников Сабантуя запустят специальный укороченный маршрут
26 июля, 09:44
25 июля
Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы
По информации городской администрации, движение будет прекращено с 10 до 18 часов.
25 июля, 07:40
18 июля
Массовое чаепитие. Омичей пригласили установить рекорд России по поеданию чак-чака
18 июля, 05:12

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