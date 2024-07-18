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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

чаепитие с чак-чаком на 3000 человек

Массовое чаепитие. Омичей пригласили установить рекорд России по поеданию чак-чака

18 июля 2024, 05:12
Фото: Культура.РФ
чаепитие с чак-чаком на 3000 человек

Омичей пригласили установить новый рекорд России по поеданию чак-чака

Омичей ждут в субботу, 27 июля, в 12:00 в парке «Зеленый остров».

В следующую субботу на «Зеленом острове» состоится Иртышский Сабантуй. Омичи смогут побывать в настоящей татарской деревне, где они увидят, как жили тюркские народы, попробуют национальные блюда, примут участие в мастер-классах по народным промыслам, посмотрят гала-концерт, соревнования по борьбе и пляжному волейболу, а также увидят захватывающую парусную регату.

Главная особенность этого праздника — массовое чаепитие с чак-чаком, в котором примут участие 3 тысячи человек. Специально для этого в Омск из Казани привезут самый большой самовар в мире. Его высота превышает два метра.

Кроме того, в день праздника планируется приготовить более 3000 порций шурпы для гостей.

Ранее Город55 рассказывал, кто будет выступать перед омичами в День города:

Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»
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