Массовое чаепитие. Омичей пригласили установить рекорд России по поеданию чак-чака

В следующую субботу на «Зеленом острове» состоится Иртышский Сабантуй. Омичи смогут побывать в настоящей татарской деревне, где они увидят, как жили тюркские народы, попробуют национальные блюда, примут участие в мастер-классах по народным промыслам, посмотрят гала-концерт, соревнования по борьбе и пляжному волейболу, а также увидят захватывающую парусную регату.