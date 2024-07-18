Массовое чаепитие. Омичей пригласили установить рекорд России по поеданию чак-чака

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В следующую субботу на «Зеленом острове» состоится Иртышский Сабантуй. Омичи смогут побывать в настоящей татарской деревне, где они увидят, как жили тюркские народы, попробуют национальные блюда, примут участие в мастер-классах по народным промыслам, посмотрят гала-концерт, соревнования по борьбе и пляжному волейболу, а также увидят захватывающую парусную регату.
Главная особенность этого праздника — массовое чаепитие с чак-чаком, в котором примут участие 3 тысячи человек. Специально для этого в Омск из Казани привезут самый большой самовар в мире. Его высота превышает два метра.
Кроме того, в день праздника планируется приготовить более 3000 порций шурпы для гостей.
Ранее Город55 рассказывал, кто будет выступать перед омичами в День города: