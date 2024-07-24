Семь причин посетить Карелию в отпуске

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
И это неудивительно: Карелия — лучшее место для тех, кто не любит жару, но ценит романтику и красоту природы. Newia назвала семь причин, по которым в Карелии провести летний отпуск должен каждый.
Белые ночи. Летом в регионе наступает удивительное время, когда солнце почти не заходит, что идеально подходит для романтических прогулок и рыбалки.
Погода. Изнуряющая жара — редкость для Карелии, а прохладные водоемы будто приглашают освежиться.
Дары природы. Летняя Карелия богата самыми разными природными дарами: от всевозможных ягод до грибов. Если хочется полакомиться сокровищами леса — вам сюда.
Богатая рыбалка. В водоемах Карелии водится много ценной рыбы, поэтому регион считают настоящим раем для рыболовов и просто любителей рыбы. Отдыхая здесь, надо непременно попробовать лохикейто — суп с красной рыбой и сливками.
Водный спорт. Карелия предлагает большой выбор водных приключений: на местных водоемах можно кататься на лодках и байдарках, сплавляться по бурным рекам, заниматься вейксерфингом и сапбордингом.
Первозданная природа. Уединиться с первозданной природой, наслаждаясь целебным воздухом экопарков и красотой экотроп, в Карелии можно буквально везде. Главное — забыть о суете и погрузиться в очарование отдыха на природе.
Низкие цены. Туризм в Карелии только набирает обороты, поэтому сейчас здесь можно отдохнуть по весьма демократичным ценам. Главное — успеть насладиться отпуском, пока Карелию не наводнили другие туристы, ведь спрос растет.