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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Семь причин посетить Карелию в отпуске

Семь причин посетить Карелию в отпуске

24 июля 2024, 19:31
Фото: 1MI
В этом году Карелия в очередной раз уверенно вошла в топ мест для летнего отпуска.

И это неудивительно: Карелия — лучшее место для тех, кто не любит жару, но ценит романтику и красоту природы. Newia назвала семь причин, по которым в Карелии провести летний отпуск должен каждый.

Белые ночи. Летом в регионе наступает удивительное время, когда солнце почти не заходит, что идеально подходит для романтических прогулок и рыбалки.

Погода. Изнуряющая жара — редкость для Карелии, а прохладные водоемы будто приглашают освежиться.

Дары природы. Летняя Карелия богата самыми разными природными дарами: от всевозможных ягод до грибов. Если хочется полакомиться сокровищами леса — вам сюда.

Богатая рыбалка. В водоемах Карелии водится много ценной рыбы, поэтому регион считают настоящим раем для рыболовов и просто любителей рыбы. Отдыхая здесь, надо непременно попробовать лохикейто — суп с красной рыбой и сливками.

Водный спорт. Карелия предлагает большой выбор водных приключений: на местных водоемах можно кататься на лодках и байдарках, сплавляться по бурным рекам, заниматься вейксерфингом и сапбордингом.

Первозданная природа. Уединиться с первозданной природой, наслаждаясь целебным воздухом экопарков и красотой экотроп, в Карелии можно буквально везде. Главное — забыть о суете и погрузиться в очарование отдыха на природе.

Низкие цены. Туризм в Карелии только набирает обороты, поэтому сейчас здесь можно отдохнуть по весьма демократичным ценам. Главное — успеть насладиться отпуском, пока Карелию не наводнили другие туристы, ведь спрос растет.

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