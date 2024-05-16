Без изменения фасада. В центре Омска началась реставрация исторического здания

Региональный минкульт ответил на обращение Города55 по вопросу изменения фасада исторического здания на улице Куйбышева, 48, в центре Омска. В министерстве сообщили, что сейчас на объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы, они необходимы для сохранения облика постройки, а также ее дальнейшего использования.