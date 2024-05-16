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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В центре Омска начали реставрировать историческое здание

Без изменения фасада. В центре Омска началась реставрация исторического здания

16 мая 2024, 12:55
Фото: Город55

В центре Омска начали реставрировать историческое здание

Здание на улице Куйбышева, 48, было построено в 1908 году, сейчас вокруг него появились строительные леса, в минкульте сообщили, что на объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Региональный минкульт ответил на обращение Города55 по вопросу изменения фасада исторического здания на улице Куйбышева, 48, в центре Омска. В министерстве сообщили, что сейчас на объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы, они необходимы для сохранения облика постройки, а также ее дальнейшего использования.

«Изменение внешнего облика на объекте культурного наследия запрещено, не зависимо от его функционального использования. Также необходимо отметить, что установка вывесок законом не запрещена. Вывески устанавливаются в соответствии с постановлением администрации города Омска от 7 мая 2019 года No 348-п», — добавили в министерстве.

Ранее Город55 писал, что в этом здании может расположиться сетевой супермаркет, однако такое применение исторической постройки оценили далеко не все омичи.

Фото: Город55
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