«Повеселился» в деревне. Пьяный омич угнал велосипед у сельчанина и заработал срок

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В омской полиции сообщили, что 69-летний житель села Хорошки обратился с заявлением о грабеже. Виновником оказался его 54-летний знакомый.
Выяснилось, что в селе Хорошки омич долгое время гостил у своих родственников. Все это время он выпивал спиртные напитки. Это надоело хозяевам дома, и они выгнали пьяного гостя, пока он не протрезвеет.
Однако, вместо того чтобы успокоиться, мужчина попытался найти себе компанию и продолжить веселье. Он зашел к соседу, но хозяин дома не захотел составить ему компанию. Когда омич уходил в поисках нового компаньона, то заметил велосипед, сел на него и поехал. При этом крики сельчанина на него не подействовали. Тогда потерпевший догнал его на машине и забрал свой велосипед.
В итоге следователь ОМВД России по Павлоградскому району завел уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет.