«Повеселился» в деревне. Пьяный омич угнал велосипед у сельчанина и заработал срок

Однако, вместо того чтобы успокоиться, мужчина попытался найти себе компанию и продолжить веселье. Он зашел к соседу, но хозяин дома не захотел составить ему компанию. Когда омич уходил в поисках нового компаньона, то заметил велосипед, сел на него и поехал. При этом крики сельчанина на него не подействовали. Тогда потерпевший догнал его на машине и забрал свой велосипед.