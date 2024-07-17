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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

украденный велосипед

«Повеселился» в деревне. Пьяный омич угнал велосипед у сельчанина и заработал срок

17 июля 2024, 06:07
Фото: УМВД России по Омской области
украденный велосипед
За грабеж омич может получить до 7 лет лишения свободы.

В омской полиции сообщили, что 69-летний житель села Хорошки обратился с заявлением о грабеже. Виновником оказался его 54-летний знакомый.

Выяснилось, что в селе Хорошки омич долгое время гостил у своих родственников. Все это время он выпивал спиртные напитки. Это надоело хозяевам дома, и они выгнали пьяного гостя, пока он не протрезвеет.

Однако, вместо того чтобы успокоиться, мужчина попытался найти себе компанию и продолжить веселье. Он зашел к соседу, но хозяин дома не захотел составить ему компанию. Когда омич уходил в поисках нового компаньона, то заметил велосипед, сел на него и поехал. При этом крики сельчанина на него не подействовали. Тогда потерпевший догнал его на машине и забрал свой велосипед.

В итоге следователь ОМВД России по Павлоградскому району завел уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет.

украденный велосипедукраденный велосипед
украденный велосипед
Фото: УМВД России по Омской области
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