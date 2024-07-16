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Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича

Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича

16 июля 2024, 12:14
Фото: Управление МВД России по Омской области

Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича

В полицию обратился 31-лтений омич, который оставил ключи в дверце автомобиля и забыл включить сигнализацию, таким положением дел воспользовался 18-летний парень и угнал машину, чтобы доехать до дома.

В отдел полиции №7 с заявлением об угоне обратился 31-летний омич. Он рассказал, что припарковал свою машину около дома на улице Красный Путь, ключи оставил в замке зажигания и забыл поставить на сигнализацию. Утром мужчина обнаружил, что автомобиля на месте нет.

Правоохранители проследили маршрут передвижения пропавшей машины и выяснили, что ее угнал житель дома по улице Сергея Тюленина. Удалось установить и личность нарушителя — им оказался 18-летний омич.

На допросе парень рассказал, что увидел открытый автомобиль, когда гулял по городу в алкогольном опьянении. Он решил воспользоваться ситуацией и добраться на нем до дома. Однако во дворе подросток не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего ушел домой.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, омичу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за вождение без прав, вождение в пьяном виде и оставление места ДТП.

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