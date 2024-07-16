Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича

На допросе парень рассказал, что увидел открытый автомобиль, когда гулял по городу в алкогольном опьянении. Он решил воспользоваться ситуацией и добраться на нем до дома. Однако во дворе подросток не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего ушел домой.