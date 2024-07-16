Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В отдел полиции №7 с заявлением об угоне обратился 31-летний омич. Он рассказал, что припарковал свою машину около дома на улице Красный Путь, ключи оставил в замке зажигания и забыл поставить на сигнализацию. Утром мужчина обнаружил, что автомобиля на месте нет.
Правоохранители проследили маршрут передвижения пропавшей машины и выяснили, что ее угнал житель дома по улице Сергея Тюленина. Удалось установить и личность нарушителя — им оказался 18-летний омич.
На допросе парень рассказал, что увидел открытый автомобиль, когда гулял по городу в алкогольном опьянении. Он решил воспользоваться ситуацией и добраться на нем до дома. Однако во дворе подросток не справился с управлением, наехал на бордюр и столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего ушел домой.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, омичу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за вождение без прав, вождение в пьяном виде и оставление места ДТП.