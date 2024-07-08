Получил 9 лет строгача. Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о разводе

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:52
В омском следкоме сообщили о вынесении приговора 35-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своей 40-летней супруги (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Стало известно, что вечером 23 февраля в селе Новорождественка пьяный мужчина, услышав от супруги, что она хочет уйти от него, жестоко избил ее. Когда женщина скончалась, он спрятал ее тело у надворной постройки, закопав в снег.
Спустя некоторое время родственники женщины обратились в полицию с заявлением о пропаже. В итоге полицейские нашли тело пропавшей, а экспертиза подтвердила криминальный характер ее смерти. После этого мужчина признался в убийстве своей жены.
Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также обязал выплатить сестре погибшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.