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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

иллюстрация

Сальто машиной. Пьяный омич на иномарке снес на огромной скорости сарай

26 июня 2024, 09:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пьяный омич на иномарке снес на огромной скорости сарай

В аварии пострадали два человека, в том числе водитель.

Сегодня утром, 26 июня, в Омской области произошла крупная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение о ней в 05:20.

ДТП случилось на территории Усть-Ишимского района. Местный житель, парень 1999 года рождения, ехал по улице 40 лет Октября на Renault Logan. В районе дома № 3 он потерял управление и на большой скорости врезался в сарайку одного из домов.

В качестве пассажира был молодой человек 2003 года рождения. Обоих госпитализировали. Как выяснилось, водитель был пьяным. Алкотектор показал 0,948 мг/л. В отношении парня возбудили административное делопроизводство за управление машиной в состоянии опьянения.

Полицейские будут выяснять все обстоятельства случившегося, отметили в УМВД РФ по Омской области.

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