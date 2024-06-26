Сальто машиной. Пьяный омич на иномарке снес на огромной скорости сарай

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Published Сегодня, 09:57
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Сегодня утром, 26 июня, в Омской области произошла крупная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение о ней в 05:20.
ДТП случилось на территории Усть-Ишимского района. Местный житель, парень 1999 года рождения, ехал по улице 40 лет Октября на Renault Logan. В районе дома № 3 он потерял управление и на большой скорости врезался в сарайку одного из домов.
В качестве пассажира был молодой человек 2003 года рождения. Обоих госпитализировали. Как выяснилось, водитель был пьяным. Алкотектор показал 0,948 мг/л. В отношении парня возбудили административное делопроизводство за управление машиной в состоянии опьянения.
Полицейские будут выяснять все обстоятельства случившегося, отметили в УМВД РФ по Омской области.