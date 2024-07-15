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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

иллюстрация

Пейте кипяток. Омичей в 30-градусную жару оставили без холодной воды

15 июля 2024, 11:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей в 30-градусную жару оставили без холодной воды

Пока неизвестно, сколько еще будет отключено холодное водоснабжение.

На Левобережье горожане остались без холодного водоснабжения в жару. Проблема возникла в домах по улице Крупской.

В многоэтажках № 27, 27/1 и 27/2 отсутствует холодная вода уже вторые сутки. Из-под крана ХВС течет кипяток, пожаловались омичи. Известно, что сотрудники «ОмскВодоканала» проводят ремонтные работы с 8 июля на водопроводе Д-1200мм. Они продлятся вплоть до 16 августа.

Представители компании предупредили, что подача холодной воды может снизаться, однако ее нет сейчас вообще.

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