Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч

В задачи сотрудников будет входить проведение плановых и внеплановых проверок на объектах ЖКХ. В случае выявленных нарушений, необходимо будет выдавать предписания, составлять административные протоколы. Также специалистам нужно будет рассматривать обращения граждан и отвечать на них.