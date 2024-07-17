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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

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Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч

17 июля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
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Специалистам необходимо будет проводить проверки и составлять административные протоколы при нарушениях.

Госжилинспекция Омской области разместила вакансии для сотрудников старшей группы должностей. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.

В задачи сотрудников будет входить проведение плановых и внеплановых проверок на объектах ЖКХ. В случае выявленных нарушений, необходимо будет выдавать предписания, составлять административные протоколы. Также специалистам нужно будет рассматривать обращения граждан и отвечать на них.

Кандидатам необходимо иметь образование не ниже бакалавриата, стаж государственной службы. Командировки составляют 10% от рабочего времени. Заявки от соискателей принимают до 5 августа.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в омском цирке с бесплатным жильем для рабочих.

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#Евгений Игишев#Образование#ЖКХ#Омская область#Зарплата#Жилье#Госжилинспекция#Вакансии#Проверки#Государственная служба#Омский цирк#Город55
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