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Убрать за слоном. Сколько платят подсобным рабочим в омском цирке

10 июля 2024, 08:37
Фото: 1MI
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В омском цирке разместили вакансии с бесплатным жильем для рабочих

Организация набирает персонал как на постоянную работу, так и на время выступлений с оплатой за выход.

Омский цирк сейчас находится на каникулах, а на сайте организации появились вакансии для рабочего персонала.

Так, рабочему по комплексному обслуживании и ремонту зданий готовы платить 32 700 рублей. Ему нужно будет проводить осмотр помещений цирка, проводить текущий ремонт. Рабочему необходимы штукатурные, малярные, плотницкие, столярные, слесарные навыки.

В гостиницу при цирке ищут горничную, которая будет поддерживать чистоту в номерах и служебных помещениях. Зарплата — 23 000 рублей.

На время представлений требуется уборщик служебных и производственных помещений. Оплата за выход — 1100 рублей. С сотрудником заключают договор гражданско-правового характера.

На постоянную работу в цирке ищут подсобного рабочего с зарплатой в 28 400 рублей. Ему предстоит заниматься разгрузкой-погрузкой оборудования и выполнять функции дворника.

Слесарю-электрику готовы платить в цирке 30 000 рублей, а униформисту — 28 000 рублей. Последнему предстоит заниматься установкой аппаратуры, страховкой артистов, чисткой ковров манежа.

Цирк предоставляет сотрудникам бесплатное жилье.

Ранее Город55 рассказывал, что в минфине Омской области открыли вакансии с зарплатой до 46 тысяч. Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор.

Зарплата до 46 тысяч. В омском минфине массово набирают сотрудников
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Зарплата#Жилье#Цирк#Вакансии#Сотрудник
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