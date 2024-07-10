Убрать за слоном. Сколько платят подсобным рабочим в омском цирке

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Омский цирк сейчас находится на каникулах, а на сайте организации появились вакансии для рабочего персонала.
Так, рабочему по комплексному обслуживании и ремонту зданий готовы платить 32 700 рублей. Ему нужно будет проводить осмотр помещений цирка, проводить текущий ремонт. Рабочему необходимы штукатурные, малярные, плотницкие, столярные, слесарные навыки.
В гостиницу при цирке ищут горничную, которая будет поддерживать чистоту в номерах и служебных помещениях. Зарплата — 23 000 рублей.
На время представлений требуется уборщик служебных и производственных помещений. Оплата за выход — 1100 рублей. С сотрудником заключают договор гражданско-правового характера.
На постоянную работу в цирке ищут подсобного рабочего с зарплатой в 28 400 рублей. Ему предстоит заниматься разгрузкой-погрузкой оборудования и выполнять функции дворника.
Слесарю-электрику готовы платить в цирке 30 000 рублей, а униформисту — 28 000 рублей. Последнему предстоит заниматься установкой аппаратуры, страховкой артистов, чисткой ковров манежа.
Цирк предоставляет сотрудникам бесплатное жилье.
Ранее Город55 рассказывал, что в минфине Омской области открыли вакансии с зарплатой до 46 тысяч. Для кандидатов предусмотрен конкурсный отбор.