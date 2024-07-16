На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Об изменениях в системе волейбольного клуба «Омичка» рассказал министр спорта региона Иван Колесник, позже новостью поделились и с соцсетях команды. В предстоящем сезоне «Омичку» возглавит Андрей Подкопаев. Тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством.
«Под его руководством Подкопаева московское „Динамо“ завоевывало „серебро“ чемпионата страны и „бронзу“ Кубка России, а „Уфимочка-УГНТУ“ становилась победителем среди команд Высшей лиги „А“», — рассказали в пресс-службе «Омички».
Ранее должность занимал Виктор Ушаков, но он принял решение работать с командой «Омичка-2», которая будет выступать в молодежной лиге Чемпионата России.