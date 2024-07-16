На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев

Об изменениях в системе волейбольного клуба «Омичка» рассказал министр спорта региона Иван Колесник, позже новостью поделились и с соцсетях команды. В предстоящем сезоне «Омичку» возглавит Андрей Подкопаев. Тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством.