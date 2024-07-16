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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В новом сезоне волейбольную «Омичку» возглавит Андрей Подкопаев

На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев

16 июля 2024, 10:38
Фото: ВК «Омичка»

В новом сезоне волейбольную «Омичку» возглавит Андрей Подкопаев

В предстоящем сезоне омский волейбольный клуб «Омичка» возглавит Андрей Подкопаев, тренер уже приехал в город и познакомился со спортсменками и руководством.

Об изменениях в системе волейбольного клуба «Омичка» рассказал министр спорта региона Иван Колесник, позже новостью поделились и с соцсетях команды. В предстоящем сезоне «Омичку» возглавит Андрей Подкопаев. Тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством.

«Под его руководством Подкопаева московское „Динамо“ завоевывало „серебро“ чемпионата страны и „бронзу“ Кубка России, а „Уфимочка-УГНТУ“ становилась победителем среди команд Высшей лиги „А“», — рассказали в пресс-службе «Омички».

Ранее должность занимал Виктор Ушаков, но он принял решение работать с командой «Омичка-2», которая будет выступать в молодежной лиге Чемпионата России.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Министр спорта#Спортивные соревнования#Спортсмены#Омичка#Новости#Волейбольный клуб омичка#Волейбол#Спортивные мероприятия#Олимпийский спорт
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