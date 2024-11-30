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Министр спорта

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2024
В Омской области назначили заместителей трех министров
Виталий Хоценко произвел ряд новых кадровых назначений в министерства финансов, строительства и спорта.
30 ноября, 05:16
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Омичам показали пересадку более 200 деревьев, попадавших под снос из-за стройки
23 августа, 11:57
Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя
Сегодня в Омске прошло совещание представителей министерства и департамента спорта, на нем Иван Колесник представил своего нового заместителя.
25 июля, 12:57
На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев
В предстоящем сезоне омский волейбольный клуб «Омичка» возглавит Андрей Подкопаев, тренер уже приехал в город и познакомился со спортсменками и руководством.
16 июля, 10:38
Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе
Манеж «Красной звезды» вновь принимает гостей: на этот раза спорткомплекс стал площадкой для межрегионального детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок дружбы».
13 июня, 10:10
В Омской области переназначили министра спорта Ивана Колесника
Процедура носит формальный характер из-за переименования и изменения структуры ведомства.
5 июня, 07:22
Самый жаркий день, одобрение «Федоровки» и новые назначения. Омск в понедельник
22 апреля, 14:23
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Министр спорта Иван Колесник сообщил на пресс-конференции, кто занял пост руководителя футбольного клуба «Иртыш».
30 января, 04:45
2023
Неожиданные перестановки. Хоценко назвал имя нового министра спорта Омской области
20 ноября 2023, 11:47

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