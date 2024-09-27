Волейбольный клуб омичка

Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе

В социальные сети попало видео с волейбольного матча омского клуба «Омичка», где судья вместо того, чтобы за игрой, увлечённо смотрит хоккей на ноутбуке.