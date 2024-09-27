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Волейбольный клуб омичка

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2024
Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе
В социальные сети попало видео с волейбольного матча омского клуба «Омичка», где судья вместо того, чтобы за игрой, увлечённо смотрит хоккей на ноутбуке.
27 сентября, 08:29
Нашли замену. В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер
Новый наставник уже познакомился со спортсменками.
16 июля, 11:09
На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев
В предстоящем сезоне омский волейбольный клуб «Омичка» возглавит Андрей Подкопаев, тренер уже приехал в город и познакомился со спортсменками и руководством.
16 июля, 10:38
2023
Историческое имя. Омская волейбольная команда снова стала «Омичкой»
Команду продолжит поддерживать генеральный партнер — группа компаний «Руском».
22 августа 2023, 12:59
Экс-глава волейбольного клуба «Омичка» заплатит штраф за растрату полученной субсидии
23 июня 2023, 11:46

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