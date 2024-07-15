Пообщался с Линденом Веем. Даррен Диц рассказал, как попал в омский «Авангард»

Защитник Даррен Диц рассказал, как подписал контракт с омским «Авангардом». Напомним, соглашение с игроком клуб заключил в мае нынешнего года. Диц будет выступать за «ястребов» в течение следующих двух лет. В прошлом сезоне защитник играл за московский ЦСКА.