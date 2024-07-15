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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Новичок «Авангарда» Диц рассказал, как попал в команду к «ястребам»

Пообщался с Линденом Веем. Даррен Диц рассказал, как попал в омский «Авангард»

15 июля 2024, 09:53
Фото: ХК Авангард

Новичок «Авангарда» Диц рассказал, как попал в команду к «ястребам»

Хоккеисту понравилась G-Drive Арена, а главного тренера команды Сергея Звягина он назвал профессионалом и организованным человеком.

Защитник Даррен Диц рассказал, как подписал контракт с омским «Авангардом». Напомним, соглашение с игроком клуб заключил в мае нынешнего года. Диц будет выступать за «ястребов» в течение следующих двух лет. В прошлом сезоне защитник играл за московский ЦСКА.

«Как только узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны „Авангарда“. В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем. Он меня и спросил, рассматриваю ли я всерьез вариант переехать в Омск. Я ответил положительно, и после этого разговора Вей связался с главным тренером, и все закрутилось. Были диалоги с агентом, с Сергеем Звягиным, мы отлично пообщались, и я довольно быстро принял решение», — рассказал Даррен Диц изданию «Чемпионат».

Хоккеист добавил, что ему понравилась G-Drive Арена, а главного тренера команды Сергея Звягина назвал профессионалом и организованным человеком.

Отметим, что Даррен Диц не является легионером для Континетальной хоккейной лиги, так как канадец также имеет гражданство Казахстана. Защитник провел 5 сезонов за астанинский «Барыс».

Ранее Город55 сообщал, что Даррен Диц вошел в топ лучших снайперов-защитников за всю историю КХЛ.

Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
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#Евгений Игишев#Спорт
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