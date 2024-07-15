Пообщался с Линденом Веем. Даррен Диц рассказал, как попал в омский «Авангард»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Защитник Даррен Диц рассказал, как подписал контракт с омским «Авангардом». Напомним, соглашение с игроком клуб заключил в мае нынешнего года. Диц будет выступать за «ястребов» в течение следующих двух лет. В прошлом сезоне защитник играл за московский ЦСКА.
«Как только узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны „Авангарда“. В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем. Он меня и спросил, рассматриваю ли я всерьез вариант переехать в Омск. Я ответил положительно, и после этого разговора Вей связался с главным тренером, и все закрутилось. Были диалоги с агентом, с Сергеем Звягиным, мы отлично пообщались, и я довольно быстро принял решение», — рассказал Даррен Диц изданию «Чемпионат».
Хоккеист добавил, что ему понравилась G-Drive Арена, а главного тренера команды Сергея Звягина назвал профессионалом и организованным человеком.
Отметим, что Даррен Диц не является легионером для Континетальной хоккейной лиги, так как канадец также имеет гражданство Казахстана. Защитник провел 5 сезонов за астанинский «Барыс».
Ранее Город55 сообщал, что Даррен Диц вошел в топ лучших снайперов-защитников за всю историю КХЛ.