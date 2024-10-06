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Омичка

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2024
Волейболистки из клуба «Омичка» пополнили списки украинского «Миротворца»
6 октября, 06:49
На замену Ушакову. Новым тренером волейбольной «Омички» стал Андрей Подкопаев
В предстоящем сезоне омский волейбольный клуб «Омичка» возглавит Андрей Подкопаев, тренер уже приехал в город и познакомился со спортсменками и руководством.
16 июля, 10:38
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
13 июня, 06:44
«Пошалили». В Омске поездка с детьми на крыше машины едва не закончилась трагедией
Жители города заметили на улице кроссовер, из люка которого выглядывали дети.
25 апреля, 02:06
Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент
Перевозчик, обслуживающий направление, проработал чуть больше года.
21 апреля, 05:49
Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода
Уголовное дело, которое возбудили в отношении омички, направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре.
26 января, 06:30
2023
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
28 ноября 2023, 04:33
«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»
21 ноября 2023, 05:56
Омичке, убившей мужа на глазах детей, дали 9 лет колонии
Также женщина должна будет выплатить 300 тысяч компенсации своему сыну. У мальчика от увиденного развилось психическое расстройство.
12 октября 2023, 05:54
Пенсионерка из Омска едва не лишилась квартиры после разговора с мошенниками
7 сентября 2023, 11:36
Историческое имя. Омская волейбольная команда снова стала «Омичкой»
Команду продолжит поддерживать генеральный партнер — группа компаний «Руском».
22 августа 2023, 12:59
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
10 августа 2023, 04:56

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