Нет денег? Омская прокуратура будет выяснять, почему у жителей Амура нет горячей воды

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:52
В региональной прокуратуре рассказали о проблемах с горячей водой в Омске. С ними столкнулись жители Амурского поселка. В многоэтажках пропало водоснабжение из-за коммунальной аварии.
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, на теплосетях ООО «Теплогенерирующий комплекс» случилось несколько прорывов. Однако устранять аварии компания не торопилась. Тогда прокурору Центрального округа пришлось внести представление директору «Теплогенерирующего комплекса». Ведомство потребовало заняться ремонтом как можно скорее.
Кроме того, в отношении пять работников компании возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Их отправили в Госжилинспекцию Омской области для рассмотрения.
Также прокуратура проверяет, как «Теплогенерирующий комплекс» соблюдал законы при установке тарифов на коммунальные услуги. Во внимании ведомства и то, есть ли у компании необходимые ресурсы для быстрой работы после аварий.