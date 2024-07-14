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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:47

В Омске появились новые жалобы на отключение света

«Живем, как в 19 веке»: в Омске снова жалуются на отключение света

14 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Омске появились новые жалобы на отключение света

В одном из СНТ, по словам местной жительницы, электричества нет уже 3 дня.

В социальных сетях продолжают появляться жалобы омичей на отключения электричества. Сегодня, 13 июля, в паблике Города55 на сайте «ВКонтакте» написала о своей проблеме жительница СНТ «Труд», расположенного в Октябрьском округе Омска.

— Уже 4-й день сидим без света! — пишет омичка. — За последние 2-3 месяца свет отсутствует на постоянной основе! Как жить? Как вообще вести быт? …У нас есть маленькие дети, живем как будто в 19-м веке!

По словам женщины, обращения местных жителей игнорируются, а проблемы становятся все серьезнее: например, из-за жаркой погоды и отсутствия электричества просто нет возможности хранить продукты.

Напомним: на прошлой неделе мы писали о постоянных отключениях электричества на улицах Стрельникова, Бархатова, Заозерная и Коммунальная. Там в течение полугода регулярно отключают свет на 6-7 часов.

«Невыносимая ситуация». Омичи в соцсетях пожаловались на регулярные отключения света
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#Отключения света
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