«Живем, как в 19 веке»: в Омске снова жалуются на отключение света

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В социальных сетях продолжают появляться жалобы омичей на отключения электричества. Сегодня, 13 июля, в паблике Города55 на сайте «ВКонтакте» написала о своей проблеме жительница СНТ «Труд», расположенного в Октябрьском округе Омска.
— Уже 4-й день сидим без света! — пишет омичка. — За последние 2-3 месяца свет отсутствует на постоянной основе! Как жить? Как вообще вести быт? …У нас есть маленькие дети, живем как будто в 19-м веке!
По словам женщины, обращения местных жителей игнорируются, а проблемы становятся все серьезнее: например, из-за жаркой погоды и отсутствия электричества просто нет возможности хранить продукты.
Напомним: на прошлой неделе мы писали о постоянных отключениях электричества на улицах Стрельникова, Бархатова, Заозерная и Коммунальная. Там в течение полугода регулярно отключают свет на 6-7 часов.