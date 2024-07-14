«Живем, как в 19 веке»: в Омске снова жалуются на отключение света

В социальных сетях продолжают появляться жалобы омичей на отключения электричества. Сегодня, 13 июля, в паблике Города55 на сайте «ВКонтакте» написала о своей проблеме жительница СНТ «Труд», расположенного в Октябрьском округе Омска.