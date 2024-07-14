7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня

В одном супермаркете на улице 70 лет Октября обнаружили недостачу, а потом заметили на видео женщину, которая прячет в сумку 3 бутылки алкоголя. Полицейские узнали старую знакомую, уже судимую за кражу. Она задержана, возбуждено уголовное дело. Преступница может отправиться в колонию на 2 года. Кстати, добычу она продала за 2 тысячи рублей при изначальной стоимости 9 тысяч.