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Published Сегодня, 14:14

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7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня

7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня

14 июля 2024, 14:14
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Областные власти заключили контракт на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе.

Минприроды нашло подрядчика, который установит текущие масштабы наводнения на севере. Это ООО «Национальный земельный фонд», прописанное в Омске на Кемеровской. С ним заключили контракт как с единственным поставщиком, и цена вопроса — 7,151 млн рублей.

Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме
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Новость №2. Омичей предупредили об очень сильном дожде и ветре.

В МЧС пообещали новый разгул стихии. Вечером 14 июля и в первой половине ночи в Омске и области могут начаться ливень с градом, гроза, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели дают традиционные советы: убрать с крыш, балконов и подоконников вещи, которые могут упасть, не стоять у деревьев, столбов и рекламных щитов.

Омску снова грозят ливень с градом
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Новость №3. Омичке грозят 2 года тюрьмы за украденные из магазина 3 бутылки алкоголя.

В одном супермаркете на улице 70 лет Октября обнаружили недостачу, а потом заметили на видео женщину, которая прячет в сумку 3 бутылки алкоголя. Полицейские узнали старую знакомую, уже судимую за кражу. Она задержана, возбуждено уголовное дело. Преступница может отправиться в колонию на 2 года. Кстати, добычу она продала за 2 тысячи рублей при изначальной стоимости 9 тысяч.

До 2 лет: в Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя
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#Николай Эйхвальд#Кража#Минприроды#МЧС#Новости#Итоги дня#Град#Ливень
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