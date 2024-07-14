7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Новость №1. Областные власти заключили контракт на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе.
Минприроды нашло подрядчика, который установит текущие масштабы наводнения на севере. Это ООО «Национальный земельный фонд», прописанное в Омске на Кемеровской. С ним заключили контракт как с единственным поставщиком, и цена вопроса — 7,151 млн рублей.
Новость №2. Омичей предупредили об очень сильном дожде и ветре.
В МЧС пообещали новый разгул стихии. Вечером 14 июля и в первой половине ночи в Омске и области могут начаться ливень с градом, гроза, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели дают традиционные советы: убрать с крыш, балконов и подоконников вещи, которые могут упасть, не стоять у деревьев, столбов и рекламных щитов.
Новость №3. Омичке грозят 2 года тюрьмы за украденные из магазина 3 бутылки алкоголя.
В одном супермаркете на улице 70 лет Октября обнаружили недостачу, а потом заметили на видео женщину, которая прячет в сумку 3 бутылки алкоголя. Полицейские узнали старую знакомую, уже судимую за кражу. Она задержана, возбуждено уголовное дело. Преступница может отправиться в колонию на 2 года. Кстати, добычу она продала за 2 тысячи рублей при изначальной стоимости 9 тысяч.