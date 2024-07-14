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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Минприроды нашло подрядчика, который установит границы затопления в Усть-Ишиме

Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме

14 июля 2024, 12:13
Фото: 1MI

Минприроды нашло подрядчика, который установит границы затопления в Усть-Ишиме

Подрядчиком стал «Национальный земельный фонд».

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заключило контракт, связанный с ликвидацией последствий затопления в Усть-Ишимском районе. По данным с сайта госзакупок, общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» должно будет провести «работы по установлению границ зон затопления Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Контракт был заключен с единственным поставщиком, цена вопроса — 7,151 млн рублей.

ООО «НЗФ» зарегистрировано в Омске на Кемеровской улице. Его учредителем и генеральным директором является Валерий Ярмошик. Специализация компании — «деятельность в области архитектуры».

Не далее как вчера, 13 июля, Город55 писал о том, что вода все еще не ушла из Усть-Ишима. Губернатор Виталий Хоценко, побывавший в поселке, рассказал, что остаются затопленными 9 домов.

Сколько ждать? Из села Усть-Ишим в Омской области до сих пор не ушла вода
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#Николай Эйхвальд#Общество#Госзакупки#Новости#Наводнение#Усть-Ишим
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