Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заключило контракт, связанный с ликвидацией последствий затопления в Усть-Ишимском районе. По данным с сайта госзакупок, общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» должно будет провести «работы по установлению границ зон затопления Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Контракт был заключен с единственным поставщиком, цена вопроса — 7,151 млн рублей.
ООО «НЗФ» зарегистрировано в Омске на Кемеровской улице. Его учредителем и генеральным директором является Валерий Ярмошик. Специализация компании — «деятельность в области архитектуры».
Не далее как вчера, 13 июля, Город55 писал о том, что вода все еще не ушла из Усть-Ишима. Губернатор Виталий Хоценко, побывавший в поселке, рассказал, что остаются затопленными 9 домов.