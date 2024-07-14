Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заключило контракт, связанный с ликвидацией последствий затопления в Усть-Ишимском районе. По данным с сайта госзакупок, общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» должно будет провести «работы по установлению границ зон затопления Усть-Ишимского муниципального района Омской области». Контракт был заключен с единственным поставщиком, цена вопроса — 7,151 млн рублей.