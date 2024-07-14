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В Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя

До 2 лет: в Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя

14 июля 2024, 05:17
Фото: 1MI

В Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя

Украденное омичка продала за 20% от начальной цены.

В одном из супермаркетов, расположенных в Омске на улице 70 лет Октября, на днях обнаружилась пропажа товара. В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что к ним обратился руководитель сети: его подчиненные сначала установили недостачу в ходе ревизии, а потом увидели на видеозаписи с камер наружного наблюдения, что одна из покупательниц сложила в свою сумку 3 бутылки алкоголя и ушла, не заплатив.

Общая стоимость 3 бутылок составила 9 400 рублей. Полицейские узнали героиню видеозаписи: это 30-летняя омичка, которую уже несколько раз судили за кражи. Ее задержали, на допросе она рассказала, что продала украденное на рынке за 2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого женщине грозит до 2 лет заключения.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Криминал#Новости
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