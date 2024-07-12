Отправляйтесь за покупками. Омичей будут бесплатно возить до «Торгового города»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В Омске появились бесплатные автобусы до «Торгового города» на Левобережье. «Омскоблавтотранс» уже организовал первые два рейса. Транспорт пустили на прошлых выходных.
Автобусы отходили от остановок «Поселок „Южный“» и «Кинотеатр „Космос“». «Омскоблавтотранс» после положительных отзывов пассажиров решил оставить маршруты до «Торгового города». Но теперь начальная остановка второго автобуса организована на улице Романенко, пишет «ОмскРегион».
Пассажиров возят бесплатно каждую неделю по субботу. От остановки «Поселок „Южный“» автобус отходит в 10:00 в сторону улицы Кирова. Другой автобус выезжает в сторону «Торгового города» в 12:00 от остановки «Улица Романенко», а в 12:10 — от остановки «Кинотеатр „Космос“». Отметим, что бесплатный транспорт двигается без остановок до конечной точки.