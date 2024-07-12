Отправляйтесь за покупками. Омичей будут бесплатно возить до «Торгового города»

Пассажиров возят бесплатно каждую неделю по субботу. От остановки «Поселок „Южный“» автобус отходит в 10:00 в сторону улицы Кирова. Другой автобус выезжает в сторону «Торгового города» в 12:00 от остановки «Улица Романенко», а в 12:10 — от остановки «Кинотеатр „Космос“». Отметим, что бесплатный транспорт двигается без остановок до конечной точки.