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Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября-Сыропятский тракт

Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября

12 июля 2024, 12:16
Фото: 1MI

Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября-Сыропятский тракт

Специалисты Госстройнадзора провели проверку на участке дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где сейчас проходит первый этап реконструкции.

С 27 июня по 10 июля специалисты регионального Госстройнадзора провели внеплановую проверку на участке дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где сейчас проходит первый этап реконструкции. В ходе нее нарушений требований проектной документации не было зафиксировано.

Напомним, что застройщиком объекта выступает департамент строительства омской мэрии, а подрядчиком — компания «СибРос». Стоимость контракта составила 1 068 858 436 рублей, завершить реконструкцию дороги планируется до 23 декабря 2024 года.

В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Подрядчик#Новости#Ремонтные работы#Подрядчики#Подрядная организация#Сыропятский тракт
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