Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября

С 27 июня по 10 июля специалисты регионального Госстройнадзора провели внеплановую проверку на участке дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где сейчас проходит первый этап реконструкции. В ходе нее нарушений требований проектной документации не было зафиксировано.