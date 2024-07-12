Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
С 27 июня по 10 июля специалисты регионального Госстройнадзора провели внеплановую проверку на участке дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт, где сейчас проходит первый этап реконструкции. В ходе нее нарушений требований проектной документации не было зафиксировано.
Напомним, что застройщиком объекта выступает департамент строительства омской мэрии, а подрядчиком — компания «СибРос». Стоимость контракта составила 1 068 858 436 рублей, завершить реконструкцию дороги планируется до 23 декабря 2024 года.