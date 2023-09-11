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В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей

11 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
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На торги подала заявку только одна компания.

В Омске 11 сентября подвели итоги аукциона на ремонт дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту. На торги поступила одна заявка — от компании «СибРос». Именно эта фирма и займется ремонтом.

Стоимость контракта составит 1 068 858 436 рублей.

Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Приступить к работам подрядчик должен в течение пяти дней с даты заключения контракта, завершить реконструкцию 4-километровой дороги до 23 декабря 2024 года.

Подрядчику предстоит расширить проезжую часть, обустроить освещение, канализацию, тротуары и велодорожки.

Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
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#Дороги#Омск#Благоустройство#Омская область#Реконструкция#Строительство#Аукцион#Бюджет#Подрядчик#Проект#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги
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