В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Омске 11 сентября подвели итоги аукциона на ремонт дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту. На торги поступила одна заявка — от компании «СибРос». Именно эта фирма и займется ремонтом.
Стоимость контракта составит 1 068 858 436 рублей.
Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Приступить к работам подрядчик должен в течение пяти дней с даты заключения контракта, завершить реконструкцию 4-километровой дороги до 23 декабря 2024 года.
Подрядчику предстоит расширить проезжую часть, обустроить освещение, канализацию, тротуары и велодорожки.