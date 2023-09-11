В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей

Первый этап охватывает участок от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября. Его протяженность — 3,98 км. Приступить к работам подрядчик должен в течение пяти дней с даты заключения контракта, завершить реконструкцию 4-километровой дороги до 23 декабря 2024 года.