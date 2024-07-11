Виден густой столб дыма. В Ленинском округе Омска сгорел частный дом и хозпостройки

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилось видео с места пожара на улице Избышева, 25. Очевидцы сообщили, что горит жилой дом.
Позже в региональном МЧС рассказали, что в 9:42 стало известно о пожаре. На место происшествия выехали 26 сотрудников МЧС и 7 спецмашин.
На момент прибытия пожарных горел частный дом и хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. В 10:47 пожар удалось локализовать, а в 10:50 — полностью ликвидировать открытое горение. К счастью, в доме не было людей, никто не пострадал. Пока неизвестно, почему возник пожар.
Напомним, что вчера в Черлакском районе полностью сгорел суши-бар SUSHI TORI BAR. Как оказалось, причиной пожара стал конфликт между 50-летним посетителем и мужем хозяйки заведения.