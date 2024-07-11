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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

место происшествия

Виден густой столб дыма. В Ленинском округе Омска сгорел частный дом и хозпостройки

11 июля 2024, 05:43
Фото: МЧС России по Омской области
место происшествия

В Ленинском округе Омска сгорел частный дом и хозпостройки

Сегодня утром на улице Избышева произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В момент пожара в доме никого не было.

Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилось видео с места пожара на улице Избышева, 25. Очевидцы сообщили, что горит жилой дом.

место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Паблик «Инцидент Омск»

Позже в региональном МЧС рассказали, что в 9:42 стало известно о пожаре. На место происшествия выехали 26 сотрудников МЧС и 7 спецмашин.

На момент прибытия пожарных горел частный дом и хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. В 10:47 пожар удалось локализовать, а в 10:50 — полностью ликвидировать открытое горение. К счастью, в доме не было людей, никто не пострадал. Пока неизвестно, почему возник пожар.

место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: МЧС России по Омской области

Напомним, что вчера в Черлакском районе полностью сгорел суши-бар SUSHI TORI BAR. Как оказалось, причиной пожара стал конфликт между 50-летним посетителем и мужем хозяйки заведения.

5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Ликвидация пожара#МЧС России#Избышева
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