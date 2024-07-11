Виден густой столб дыма. В Ленинском округе Омска сгорел частный дом и хозпостройки

На момент прибытия пожарных горел частный дом и хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. В 10:47 пожар удалось локализовать, а в 10:50 — полностью ликвидировать открытое горение. К счастью, в доме не было людей, никто не пострадал. Пока неизвестно, почему возник пожар.