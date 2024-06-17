Приехали 4 машины. В омской многоэтажке чуть не случился пожар из-за еды на плите

В квартире омской многоэтажки чуть не случился пожар из-за еды на плите

Из окон квартиры в доме по улице Лукашевича начал просачиваться дым, об этом Городу55 сообщили очевидцы. В региональном МЧС рассказали, что причиной задымления стала оставленная на плите еда.