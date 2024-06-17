Приехали 4 машины. В омской многоэтажке чуть не случился пожар из-за еды на плите

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Жители левобережья сообщили Городу55 о задымлении в одной из квартир жилого дома по улице Лукашевича, 2/1. К месту возможного пожара приехали спецслужбы.
«Отошел буквально на десять минут, возвращаюсь — у дома толпа, 4 машины пожарных, а из окна на 11 этаже потихоньку дымит. Сирена пищит, позже подъехала реанимация», — рассказал очевидец.
В пресс-службе регионального МЧС назвали причину задымления. Оказалось, что хозяева квартиры забыли убрать с включенной плиты еду.