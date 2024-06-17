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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В квартире омской многоэтажки чуть не случился пожар из-за еды на плите

Приехали 4 машины. В омской многоэтажке чуть не случился пожар из-за еды на плите

17 июня 2024, 14:01
Фото: gorod55.ru

В квартире омской многоэтажки чуть не случился пожар из-за еды на плите

Из окон квартиры в доме по улице Лукашевича начал просачиваться дым, об этом Городу55 сообщили очевидцы. В региональном МЧС рассказали, что причиной задымления стала оставленная на плите еда.

Жители левобережья сообщили Городу55 о задымлении в одной из квартир жилого дома по улице Лукашевича, 2/1. К месту возможного пожара приехали спецслужбы.

«Отошел буквально на десять минут, возвращаюсь — у дома толпа, 4 машины пожарных, а из окна на 11 этаже потихоньку дымит. Сирена пищит, позже подъехала реанимация», — рассказал очевидец.

В пресс-службе регионального МЧС назвали причину задымления. Оказалось, что хозяева квартиры забыли убрать с включенной плиты еду.

Фото: gorod55.ru
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#Анастасия Баянова#Омск#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Дым#Пожароопасность#Задымление
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