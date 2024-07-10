gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

иллюстрация

Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег

10 июля 2024, 11:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег

Судебные заседания еще длятся, новое состоится на следующей неделе.

В Омской области идет суд по уголовному делу директора МУП «Колосовское» Иванова Н. А. Его обвиняют в использовании служебного положения.

Иванов прошлым летом поручил заменить дымогарные трубы в двух котельных в Колосовском районе. Также он был на тот момент фактически главой ООО «Исток». С этой самой компанией он и заключил договор, считает следствие. Контракт был заключен на 219 тыс рублей. С расчетного счета администрации муниципалитета Иванов получил деньги. На часть он купил машину ГАЗ-27527, совершив фиктивную сделку.

В пресс-службе суда рассказали, что на него заведено уголовное дело по превышению должностных полномочий, обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Администрация Колосовского района подала гражданский иск. Новое заседание по этой истории состоится 15 июля.

Куда больше? У главы Калачинского района Мецлера через суд заберут элитную иномарку
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Россия#Чиновник#Превышение полномочий#Сделка#Новости#Договор#СУ СКР Омской области#Отмывание денег
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23