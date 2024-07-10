Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег

Иванов прошлым летом поручил заменить дымогарные трубы в двух котельных в Колосовском районе. Также он был на тот момент фактически главой ООО «Исток». С этой самой компанией он и заключил договор, считает следствие. Контракт был заключен на 219 тыс рублей. С расчетного счета администрации муниципалитета Иванов получил деньги. На часть он купил машину ГАЗ-27527, совершив фиктивную сделку.