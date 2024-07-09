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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

иллюстрация

Куда больше? У главы Калачинского района Мецлера через суд заберут элитную иномарку

9 июля 2024, 09:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области у главы района Мецлера через суд хотят забрать элитную иномарку

Прокуратура пытается аннулировать сделку по аренде машины.

В региональной прокуратуре рассказали о судебном заседании по поводу аренды машины в Калачинском районе. Это авто было куплено для поездок главы муниципалитета Фридриха Мецлера.

«Калачинский коммунальник» заключил договор лизинга и купли-продажи Volkswagen Tiguan. Машина обошлась в более чем 2,2 млн рублей. После его арендовал «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», чтобы на нем ездил глава района.

В прокуратуре отметили, что это спорные сделки. По мнению сотрудников ведомства, таким образом была попытка прикрыть закупку авто, а на деле оно покупалось не для нужд муниципалитета. Участники сделок нарушили законодательство о закупках.

К слову, у районной администрации уже есть авто, и не дешевые. Это Renault Duster и Chevrolet Niva, которых вполне достаточно для поездок главы муниципалитета Мецлера. Выходит, что еще одна машина была не нужна.

Прокуратура внесла представление в администрацию Калачинского района, но договор аренды так и не расторгли. Тогда пришлось решать вопрос через суд. Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров попросил признать недействительными сделки, чтобы новую иномарку вернули арендодателю и вернуть в бюджет больше 2.5 млн рублей. Примерно такая сумма была уплачена казенным учреждением за аренду.

Арбитражный суд Омской области рассматривает это дело.

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