Куда больше? У главы Калачинского района Мецлера через суд заберут элитную иномарку

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В региональной прокуратуре рассказали о судебном заседании по поводу аренды машины в Калачинском районе. Это авто было куплено для поездок главы муниципалитета Фридриха Мецлера.
«Калачинский коммунальник» заключил договор лизинга и купли-продажи Volkswagen Tiguan. Машина обошлась в более чем 2,2 млн рублей. После его арендовал «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», чтобы на нем ездил глава района.
В прокуратуре отметили, что это спорные сделки. По мнению сотрудников ведомства, таким образом была попытка прикрыть закупку авто, а на деле оно покупалось не для нужд муниципалитета. Участники сделок нарушили законодательство о закупках.
К слову, у районной администрации уже есть авто, и не дешевые. Это Renault Duster и Chevrolet Niva, которых вполне достаточно для поездок главы муниципалитета Мецлера. Выходит, что еще одна машина была не нужна.
Прокуратура внесла представление в администрацию Калачинского района, но договор аренды так и не расторгли. Тогда пришлось решать вопрос через суд. Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров попросил признать недействительными сделки, чтобы новую иномарку вернули арендодателю и вернуть в бюджет больше 2.5 млн рублей. Примерно такая сумма была уплачена казенным учреждением за аренду.
Арбитражный суд Омской области рассматривает это дело.