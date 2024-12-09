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Превышение полномочий

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2024
«Скучает на Кипре»: сбежавшая из России экс-глава омского минздрава хочет вернуться
9 декабря, 13:54
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
26 августа, 05:17
Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег
Судебные заседания еще длятся, новое состоится на следующей неделе.
10 июля, 11:27
Остался только мусор. При ремонте омской больницы украли больше двух миллиардов
Капитальный ремонт планировался в рамках нацпроекта, но работ фактически никто не делал.
9 июля, 06:57
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
15 июня, 05:05
2023
Пытки от полицейского, образы для Нового года и пельмени без мяса. Омск сегодня
28 декабря 2023, 14:02
Выбивал показания и пытал шокером. Омского опера осудили за превышение полномочий
28 декабря 2023, 03:33
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Покровительство незаконного бизнеса знакомой длилось относительно недолго, но трех месяцев хватило, чтобы получить реальный срок.
2 ноября 2023, 08:51
«Крышевал табачку». В Омске экс-полицейский Козлов выступит с последним словом в суде
Начальник отдела полиции покровительствовал знакомой предпринимательнице.
18 октября 2023, 09:04
Экс-директор омского оборонного завода «Сибприбор» вместе с сыном пойдут под суд
28 июля 2023, 10:23
Экс-главу поселка в Омской области отправили в колонию за некачественный ремонт дорог
По данным следствия, он принял работу подрядчика без проверки ее качества.
10 мая 2023, 10:22
2022
Отмена оправдания. Двух полицейских из Омска осудили за угрозы незнакомке
Изначально полицейских оправдали, но в апелляции это решение отменили. Теперь полицейским вынесли обвинительный приговор.
8 ноября 2022, 07:40

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