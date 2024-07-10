Илья Фридман переписал на себя еще две семейные фирмы

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Сразу в двух обществах с ограниченной ответственностью, являющихся частью бизнес-империи Фридманов, на днях изменилась структура собственности. Весь уставный капитал компаний «50/60» и «Сибирские мотели», принадлежавший Наталье Фридман, перешел к ее мужу Илье Фридману.
Первая из этих фирм специализируется на гостиничном бизнесе (так же, «50/60», называется гостиница Фридманов на улице Щербанева), вторая — на аренде и управлении недвижимостью. Наталья Фридман на данный момент остается директором «Сибирских мотелей», тогда как ООО «50/60» управляет Лариса Шипицина.
Недавно мы писали о том, что к Илье Фридману перешли еще и 50% уставного капитала ООО «Люклер», принадлежавшие до этого его жене. Теперь глава семьи является компаньоном сына, Марка, который владеет второй половиной УК.