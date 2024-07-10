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Илья Фридман переписал на себя еще две семейные фирмы

Илья Фридман переписал на себя еще две семейные фирмы

10 июля 2024, 05:17
Фото: пресс-служба «Евромед»
В обоих случаях к бизнесмену перешла доля его жены.

Сразу в двух обществах с ограниченной ответственностью, являющихся частью бизнес-империи Фридманов, на днях изменилась структура собственности. Весь уставный капитал компаний «50/60» и «Сибирские мотели», принадлежавший Наталье Фридман, перешел к ее мужу Илье Фридману.

Первая из этих фирм специализируется на гостиничном бизнесе (так же, «50/60», называется гостиница Фридманов на улице Щербанева), вторая — на аренде и управлении недвижимостью. Наталья Фридман на данный момент остается директором «Сибирских мотелей», тогда как ООО «50/60» управляет Лариса Шипицина.

Недавно мы писали о том, что к Илье Фридману перешли еще и 50% уставного капитала ООО «Люклер», принадлежавшие до этого его жене. Теперь глава семьи является компаньоном сына, Марка, который владеет второй половиной УК.

Илья Фридман забрал у жены половину «Люклера»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Илья Фридман#Наталья Фридман#Переход доли
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