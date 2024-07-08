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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Половина компании «Люклер» перешла к Илье Фридману

Илья Фридман забрал у жены половину «Люклера»

8 июля 2024, 12:05
Фото: пресс-служба «Евромед»

Половина компании «Люклер» перешла к Илье Фридману

Теперь бизнесмен является компаньоном сына по сети кондитерских.

В обществе с ограниченной ответственностью «Люклер», прописанном в Омске на Красном пути, изменилась структура собственности. 50% уставного капитала, принадлежавшие Наталье Фридман, перешли к ее мужу Илье Фридману. Вторые 50% по-прежнему принадлежат Марку Ильичу Фридману.

Напомним: компании «Люклер» принадлежит сеть кондитерских. Ее годовая выручка превышает 100 млн рублей, а чистая прибыль — 14 млн. Это важная составляющая бизнес-империи Фридманов. В 2009–2020 годах Наталья Фридман была единственным учредителем фирмы, но позже ее компаньоном стал сын Марк.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Переход доли#Люклер
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