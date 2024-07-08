Илья Фридман забрал у жены половину «Люклера»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В обществе с ограниченной ответственностью «Люклер», прописанном в Омске на Красном пути, изменилась структура собственности. 50% уставного капитала, принадлежавшие Наталье Фридман, перешли к ее мужу Илье Фридману. Вторые 50% по-прежнему принадлежат Марку Ильичу Фридману.
Напомним: компании «Люклер» принадлежит сеть кондитерских. Ее годовая выручка превышает 100 млн рублей, а чистая прибыль — 14 млн. Это важная составляющая бизнес-империи Фридманов. В 2009–2020 годах Наталья Фридман была единственным учредителем фирмы, но позже ее компаньоном стал сын Марк.