Илья Фридман забрал у жены половину «Люклера»

Напомним: компании «Люклер» принадлежит сеть кондитерских. Ее годовая выручка превышает 100 млн рублей, а чистая прибыль — 14 млн. Это важная составляющая бизнес-империи Фридманов. В 2009–2020 годах Наталья Фридман была единственным учредителем фирмы, но позже ее компаньоном стал сын Марк.