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Наталья Фридман

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2024
Илья Фридман переписал на себя еще две семейные фирмы
В обоих случаях к бизнесмену перешла доля его жены.
10 июля, 05:17
Илья Фридман забрал у жены еще одну фирму
К бизнесмену перешел контроль над ООО «Омскпромпроект».
13 июня, 05:49
Илья Фридман забрал у жены большую часть одной из ее фирм
72% «Центра на Маяковского» теперь принадлежат «Красному квадрату».
10 июня, 11:14
Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»
Компаньон бизнесмена — Наталья Фридман.
9 апреля, 10:40
2023
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Уставный капитал компании поделен между Натальей и Марком Фридманами.
6 сентября 2023, 04:57
Жена Ильи Фридмана завладела еще одной фирмой
Наталье Фридман теперь принадлежит ООО «Центр».
13 апреля 2023, 06:32

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