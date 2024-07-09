Дважды сбегал. Военнослужащего из Омска на 6 лет отправили в тюрьму за «самоволку»

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и вынес приговор. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Как стало известно, в июле прошлого года мужчина не вернулся из отпуска в воинскую часть, пытаясь избежать службы. Однако в ноябре его нашли сотрудники правоохранительных органов по месту жительства.
Затем в декабре того же года военнослужащий, все еще стремясь избежать военной службы, самовольно покинул воинскую часть. В итоге его удалось найти и доставить в военную комендатуру только в феврале 2024 года.
Напомним, что ранее суд вынес приговор 22-летнему омичу. Молодой человек получил уведомление о необходимости явиться в военкомат, но проигнорировал его. Не имея законных оснований для освобождения от службы, он покинул территорию РФ. Таким образом, он нарушил положения Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».