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Колония строгого режима

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Ноябрь
Алкоголь, убийство и кража: в Омске вынесли приговор двум мужчинам
Судебная коллегия оставила без изменений приговор двум обвиняемым за убийство знакомого и кражу.
1 ноября, 12:16
Октябрь
«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
«Жестокая месть»: омич заразил ВИЧ свою партнершу и получил два года колонии
3 октября, 10:45
Июль
Суд наказал иностранца и россиян, наладивших нелегальную миграцию в Омской области
Задержать злоумышленников удалось еще в ноябре минувшего года, однако приговор по их делу вынесли только сейчас.
26 июля, 07:48
Омского экс-чиновника осудили за взяточничество на стройке Красногорского гидроузла
Начальник техничекого отдела получил 4 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
23 июля, 06:07
Дважды сбегал. Военнослужащего из Омска на 6 лет отправили в тюрьму за «самоволку»
Мужчина сначала не вернулся из отпуска, а затем сбежал из воинской части.
9 июля, 04:01
Июнь
Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство
7 июня, 08:20

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