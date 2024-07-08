Не справился с управлением. В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сегодня днем рядом с автобусной остановкой «Поселок Ермак» в Нефтяниках перевернулся КамАЗ с щебенкой. Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза не справился с управлением, въехал в опору линии электропередач и опрокинулся. Обошлось без пострадавших.
«КамАЗ переводил щебень. Щебень рассыпался на проезжую часть, сейчас все очищено. На месте работали сотрудники ГИБДД, они осуществляли регулировочные действия, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта», — добавили в пресс-службе госавто.
Напомним, что несколько дней назад, 5 июля, в Советском округе перевернулся грузовик с песком. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако происшествие послужило причиной большой пробки на улице Заозерной.