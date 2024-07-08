gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Иллюстрация

Не справился с управлением. В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой

8 июля 2024, 12:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой

В Нефтяниках водитель КамАЗа не справился с управлением, въехал в столб и перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня днем рядом с автобусной остановкой «Поселок Ермак» в Нефтяниках перевернулся КамАЗ с щебенкой. Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза не справился с управлением, въехал в опору линии электропередач и опрокинулся. Обошлось без пострадавших.

«КамАЗ переводил щебень. Щебень рассыпался на проезжую часть, сейчас все очищено. На месте работали сотрудники ГИБДД, они осуществляли регулировочные действия, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта», — добавили в пресс-службе госавто.

Напомним, что несколько дней назад, 5 июля, в Советском округе перевернулся грузовик с песком. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако происшествие послужило причиной большой пробки на улице Заозерной.

Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с Камазом#Происшествие#Новости#Перевернулся#Дорожное движение#Переворот#ДТП с грузовиком
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные
Сегодня, 10:16
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
Сегодня, 03:23
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
Сегодня, 05:01
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
Сегодня, 08:36
Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области
Сегодня, 08:02