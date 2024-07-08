Не справился с управлением. В омских Нефтяниках перевернулся грузовик с щебенкой

Сегодня днем рядом с автобусной остановкой «Поселок Ермак» в Нефтяниках перевернулся КамАЗ с щебенкой. Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза не справился с управлением, въехал в опору линии электропередач и опрокинулся. Обошлось без пострадавших.