Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сегодня, 5 июля, на улице Заозерной произошла авария. По информации ГИБДД по Омской области, перевернулся КамАЗ, груженный песком. По словам водителя, произошла аварийная ситуация: он не успел затормозить и, чтобы избежать столкновения с другими машинами, съехал на обочину.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако сейчас на месте аварии образовалась большая пробка.
Напомним, ранее на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло ДТП с участием пяти машин. На фото видно, что машины стоят в самом центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, что именно произошло. По словам одной из свидетельниц аварии, изначально на перекрестке столкнулись три авто. Однако примерно через час к ним «присоединились» еще два.