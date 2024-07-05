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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

иллюстрация

Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком

5 июля 2024, 06:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Советском округе Омска груженный КамАЗ не успел затормозить и перевернулся

На улице Заозерной опрокинулся грузовик с песком. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка.

Сегодня, 5 июля, на улице Заозерной произошла авария. По информации ГИБДД по Омской области, перевернулся КамАЗ, груженный песком. По словам водителя, произошла аварийная ситуация: он не успел затормозить и, чтобы избежать столкновения с другими машинами, съехал на обочину.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако сейчас на месте аварии образовалась большая пробка.

место происшествия (скриншот)место происшествия (скриншот)
место происшествия (скриншот)
Фото: Вести Омск

Напомним, ранее на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло ДТП с участием пяти машин. На фото видно, что машины стоят в самом центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, что именно произошло. По словам одной из свидетельниц аварии, изначально на перекрестке столкнулись три авто. Однако примерно через час к ним «присоединились» еще два.

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