Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком

Напомним, ранее на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло ДТП с участием пяти машин. На фото видно, что машины стоят в самом центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, что именно произошло. По словам одной из свидетельниц аварии, изначально на перекрестке столкнулись три авто. Однако примерно через час к ним «присоединились» еще два.